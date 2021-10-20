20 окт. 2021 г., 14:49
Journalist ID: 2388
News Code: 84512651
0 Persons

Багери: Мы договорились с Россией о мерах безопасности в регионе

Багери: Мы договорились с Россией о мерах безопасности в регионе

Тегеран, 20 октября, ИРНА - «Мы договорились с Россией, чтобы обеспечить безопасность и устойчивую деятельность в регионе, которая приведет к развитию и прогрессу обеих стран», - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери.

В интервью ИРНА в Москве в среду генерал-майор Мохаммад Багери назвал переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым позитивными и конструктивными.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран отметил, что в ходе встречи с министром обороны России он обсудил и обменялся мнениями по важным вопросам сотрудничества между двумя странами, в основном на стратегическом уровне.

По его словам, «в последние годы отношения между Ираном и Россией развивались, и сотрудничество между двумя странами в военной и оборонной сфере растет и расширяется».

«Мы надеемся, что расширяющийся путь сотрудничества между Тегераном и Москвой будет продолжен, и мы увидим углубление двусторонних отношений в этих важных и чувствительных областях», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha