Багери: Мы договорились с Россией о мерах безопасности в регионе

В интервью ИРНА в Москве в среду генерал-майор Мохаммад Багери назвал переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым позитивными и конструктивными.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран отметил, что в ходе встречи с министром обороны России он обсудил и обменялся мнениями по важным вопросам сотрудничества между двумя странами, в основном на стратегическом уровне.

По его словам, «в последние годы отношения между Ираном и Россией развивались, и сотрудничество между двумя странами в военной и оборонной сфере растет и расширяется».

«Мы надеемся, что расширяющийся путь сотрудничества между Тегераном и Москвой будет продолжен, и мы увидим углубление двусторонних отношений в этих важных и чувствительных областях», - добавил он.