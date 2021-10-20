Иран сделал акцент на разработке сирийской конституции без иностранного вмешательства

Али Асгар Хаджи встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Паттерсоном по поводу проходящего в Женеве шестого заседания Конституционного комитета страны.

Приветствуя положительные результаты шестого заседания Конституционного комитета Сирии, старший советник министра иностранных дел сказал: «разработка сирийской конституции должна происходить без иностранного вмешательства в рамках сирийского национального диалога, и мы поддерживаем этот процесс в форме Астанинского формата».