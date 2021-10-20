20 окт. 2021 г., 14:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84512641
0 Persons

Иран сделал акцент на разработке сирийской конституции без иностранного вмешательства

Иран сделал акцент на разработке сирийской конституции без иностранного вмешательства

Тегеран, 20 октября, ИРНА - Старший советник министра иностранных дел Исламской Республики Иран Алиасгар Хаджи на встрече со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии подчеркнул необходимость разработки конституции страны без иностранного вмешательства посредством национального диалога.

Али Асгар Хаджи встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Паттерсоном по поводу проходящего в Женеве шестого заседания Конституционного комитета страны.

Приветствуя положительные результаты шестого заседания Конституционного комитета Сирии, старший советник министра иностранных дел сказал: «разработка сирийской конституции должна происходить без иностранного вмешательства в рамках сирийского национального диалога, и мы поддерживаем этот процесс в форме Астанинского формата».

Your Comment

You are replying to: .
captcha