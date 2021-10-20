Международная конференция по иранологии в мире была стартовала в Гиляне

Конференция была организована Центром исследований Ирана, Балкана и Центральной Европы, и с участием Гилянского университета, Университета имени Алламе Табатабаи, Института гуманитарных исследований, Софийского университета в Болгарии и Иранской исторической ассоциации.

В конференции приняли участие такие страны, как Азербайджанская республика, Россия, Япония, Болгария, Румыния, Канада, Сараево, Турция, Афганистан, Пакистан, Грузия и Армения.

225 статей зарубежных и отечественных исследователей были отправлены в секретариат Международной двухгодичной конференции по иранологии в мире, и в общей сложности 140 статей были одобрены научными жюри этой конференции.