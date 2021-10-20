20 окт. 2021 г., 14:31
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Международная конференция по иранологии в мире была стартовала в Гиляне

Международная конференция по иранологии в мире была стартовала в Гиляне

Тегеран, 20 октября, ИРНА - Первая в мире проводимая раз в два года международная конференция по иранологии была организована Гилянским университетом и началась в режиме двухдневной видеоконференции в среду утром.

Конференция была организована Центром исследований Ирана, Балкана и Центральной Европы, и с участием Гилянского университета, Университета имени Алламе Табатабаи, Института гуманитарных исследований, Софийского университета в Болгарии и Иранской исторической ассоциации.

В конференции приняли участие такие страны, как Азербайджанская республика, Россия, Япония, Болгария, Румыния, Канада, Сараево, Турция, Афганистан, Пакистан, Грузия и Армения.

225 статей зарубежных и отечественных исследователей были отправлены в секретариат Международной двухгодичной конференции по иранологии в мире, и в общей сложности 140 статей были одобрены научными жюри этой конференции.

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