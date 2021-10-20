Преступления Израиля не должны остаться безнаказанным, заявил постпред ИРИ при ООН

Он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке во вторник выразил обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией на оккупированных палестинских территориях, и продолжение такого положения вызывает большую озабоченность международного сообщества.

"Палестинский народ страдает от жестокой оккупации, длившейся более семи десятилетий", добавил главный дипломат Ирана.

По его словам, Израиль как оккупационная держава ужесточил свою деструктивные действия против палестинцев, которые привели к смерти мирных людей, включая дети.

"Тем временем израильский режим продолжает осквернять религиозные и исламские святыни. Мечеть Аль-Акса, являющаяся ярким примером такой агрессии, была постоянным объектом ежедневных нападений со стороны израильского режима, стремящегося ускорить осуществление незаконного плана Израиля по разделению места для этой святыни", заключил он.