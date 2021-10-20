20 окт. 2021 г., 09:45
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Иран поддерживает стабильность в Ираке, заявил Амир Абдоллахиян

Иран поддерживает стабильность в Ираке, заявил Амир Абдоллахиян

Тегеран, 20 октября, ИРНА – Тегеран всегда поддерживает стабильность и мир в Ираке, заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян во вторник.

Он на встрече с бывшим премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди назвал Иран и Ирак дружественными и братскими странами, заявив, что возможность политических, экономических и культурных отношений двух стран может развиваться больше, чем раньше.

Амир Абдоллахиян высоко оценил действия администрации Аделя Абделя Махди в целях расширения двусторонних связей.

"Иран всегда поддерживает мир и стабильность в Ираке, и его конструктивную роль в регионе", заявил он.

Абдель Махди, в свою очередь, на этой встрече назвал общие культурные отношения двух стран огромным запасом для сближения двух народов и стран.

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