19 окт. 2021 г., 21:47
Journalist ID: 2177
News Code: 84510681
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Продолжение санкционной политики США и Европы не поможет разрешению сирийского кризиса

Продолжение санкционной политики США и Европы не поможет разрешению сирийского кризиса

Тегеран, 19 октября. ИРНА — Мир в Сирии стабилизирует ситуацию в регионе, а продолжение политики санкций США и Европы не поможет разрешению кризиса в этой стране.

Об этом заявил во вторник старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи на встрече со специальным представителем Италии по Сирии Стаффаном Равананом, на полях заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве для обсуждения последних событий в Сирии.

На этой встрече итальянский дипломат подчеркнул важность роли Ирана в регионе, особенно в Сирии.

Он добавил, что итальянское правительство активно борется с терроризмом, ищет политическое решение сирийского кризиса и оказывает гуманитарную помощь сирийскому народу в форме Европейского Союза и Организации Объединенных Наций.

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