Глава МВД: Иран ведет борьбу с наркотиками на самом высоком уровне

Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди на специализированном заседании процесса стратегической трансформации плана борьбы с наркотиками и обзора событий в Афганистане и их последствий в борьбе с наркотиками.

"Американцы находились в Афганистане более 20 лет, но количество изъятий наркотиков увеличилось, а культивирование наркосодержащих растений не было остановлено", сказал Вахиди, отметив, что до нападения США выращивание и производство наркотиков увеличилось как минимум в сорок раз.