19 окт. 2021 г., 18:06
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News Code: 84510521
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Глава МВД: Иран ведет борьбу с наркотиками на самом высоком уровне

Глава МВД: Иран ведет борьбу с наркотиками на самом высоком уровне

Тегеран, 19 декабря. ИРНА — Исламская Республика Иран ведет борьбу с незаконным оборотом наркотиков на самом высоком уровне и в течение последних десятилетий использовала все свои правовые и гуманитарные инструменты для борьбы с этим разрушительным бедствием.

Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди на специализированном заседании процесса стратегической трансформации плана борьбы с наркотиками и обзора событий в Афганистане и их последствий в борьбе с наркотиками.

"Американцы находились в Афганистане более 20 лет, но количество изъятий наркотиков увеличилось, а культивирование наркосодержащих растений не было остановлено", сказал Вахиди, отметив, что до нападения США выращивание и производство наркотиков увеличилось как минимум в сорок раз.

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