Шойгу заявил, что Россия готова развивать отношения с Ираном в военной сфере

"Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений", - сказал Шойгу. - У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений".

Шойгу отметил, что на территории Сирии РФ и Иран активно противодействуют международному терроризму. "Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) на территории сопредельных государств", - сказал министр.

По оценке Шойгу, на обстановку существенное влияние оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев, которые активно продолжают обращаться к разным странам по вопросу поддержки афганских беженцев.

Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств РФ и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий. "Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области", - добавил министр.