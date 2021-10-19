19 окт. 2021 г., 15:12
Journalist ID: 2177
News Code: 84510317
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Ирак и Иран расследуют дело об убийстве Сулеймани и аль-Мохандеса

Ирак и Иран расследуют дело об убийстве Сулеймани и аль-Мохандеса

Тегеран, 19 октября. ИРНА — Глава Верховного суда Ирана Ахмад Мортазави подчеркнул, что совместный комитет Ирака и Ирана должен расследовать дело об убийстве иранского и иракского генерала Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса.

Об этом заявил Мортазави на встрече с министром юстиции Ирака Саларом Абдул Саттаром Мухаммадом.

Иракский министр во главе делегации прибыл в Тегеран в понедельник, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних правовых и судебных отношений между двумя соседними странами.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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