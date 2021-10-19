Глава Генштаба Ирана оценил военное сотрудничество с Россией

"Благодарю за беспрецедентно широкомасштабное сотрудничество, которое развивается между нашими странами", - сказал генерал Бакери.

Он поблагодарил Шойгу и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

По его оценке, борьба ВС РФ с международным терроризмом в Сирии совместно с иранскими вооруженными силами помогло сохранить эту страну. Бакери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии.

Иранский военачальник также подчеркнул, что РФ и Иран имеют общий подход по вопросу Афганистана. Он подчеркнул, что армия, которая была там создана США, оказалась неэффективной.

"После ухода американцев Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержание необходимых структур", - заметил Бакери.

По его словам, в Иране сейчас более 3 миллионов афганских беженцев.

Одной из проблем, которую, по мнению Бакери, предстоит решать Ирану - борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, в прошлом году порядка 1200 тонн наркотических средств, предназначенных для других стран, задержали иранские силовые структуры на своей границе.