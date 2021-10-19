Раиси назвал сближение исламских школ мысли стратегическим шагом в мусульманском мире

Он на церемонии открытия 35-й Международной конференции исламского единства почтил память покойного генерала Касема Сулеймани и покойного аятоллы Мохаммеда Али Тасхири, которые предприняли практические и научные усилия по установлению единства в мусульманском мире.
По словам Раиси, идея единства может быть представлена в исламском правительстве, избегая разногласий, добавив, что среди мусульманских народов она также может быть представлена как исламская умма, разделяющая общие дисциплины и религиозные ценности.
Глава иранского правительства отметил, что высокомерная система стремится предотвратить единство исламской уммы, добавив, что после Второй мировой войны против них выступила только одна сила – ислам.
Раиси подчеркнул, что высокомерная система создавала такие угрозы исламской умме, как содействие формированию такфиристических группировок, финансирование и вооружение их для грабежа уммы, провоцирование раскола среди уммы и поддержка слабых правительств, которые предпочитают собственные интересы интересам уммы.
Он также призвал мусульманских ученых к расширению научного, культурного и медийного сотрудничества между мусульманскими странами.
Раиси подчеркнул, что Исламская Республика Иран стремится к стабильности в мусульманских странах, в то время стратегия врагов заключается в формировании конфликтов в мусульманском мире.
Тегеран, 19 октября, ИРНА. Идея сближения исламских школ мысли, выдвинутая покойным имамом Рухолла Хомейни, является стратегическим шагом в мусульманском мире. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник.
Он на церемонии открытия 35-й Международной конференции исламского единства почтил память покойного генерала Касема Сулеймани и покойного аятоллы Мохаммеда Али Тасхири, которые предприняли практические и научные усилия по установлению единства в мусульманском мире.
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