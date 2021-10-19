Экспорт Ирана в страны ОЭС вырос на 81% в первой половине текущего года

Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о росте экспорта Ирана в страны ОЭС по сравнению с аналогичным периодом прошло года на 67% в физическом выражении, а на 60% – в стоимостном.

«Доля Ирана в экспорте в страны ОЭС составила почти 4 млрд 555 млн 123 тыс. 472 долларов за этот период, достигнув 12 млн 787 тыс. 839 тонн по весу», — добавил он. Доля импорта стран ОЭС в Иран также составила 2 млрд 700 млн 106 тыс. 929 долларов, достигнув 2 млн 428 тыс. 78 тонн по весу.

По его словам, объем экспорт Ирана в страны-члены ОЭС в первой половине этого года более чем в пять раз превысил импорт по весу и почти в 1,7 раза по стоимости, а положительное сальдо торгового баланса составил 1 млрд 855 млн долларов.

Он сказал, что Турция является основным пунктом назначения иранских товаров среди стран-членов ОЭС, импортировав из Ирана товаров 7 млн 214 тыс. тонн на сумму около 2 млрд 308 млн долларов. Афганистан (999 млн долларов), Пакистан (544 млн долларов), Узбекистан (217 млн долларов) и Азербайджанская Республика (212 млн долларов) следуют за ней.

Туркменистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан также занимают следующие места среди покупателей иранских товаров.

Латифи добавил, что Турция также была основным экспортером товаров в Иран среди стран-членов ОЭС в указанное время с 2 млрд 428 700 млн долларов товаров, экспортированных в Иран.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.