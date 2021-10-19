Очередной самолет с иранской гумпомощью прибыл в Афганистан

Самолет с большим грузом гуманитарной помощи Ирана, включая медицинские, фармацевтические и продовольственные товары, прибыл в Кандагар. На этом самолете вылетели и бригада медицинской помощи.

Консульство посольства Исламской Республики Иран в Кандагаре объявило, что самолет, перевозивший иранскую гуманитарную помощь в Кандагар, после разгрузки гуманитарной помощи перевез несколько раненых в Исламскую Республику Иран для лечения.

Теракт в мечети "Биби Фатимы" в Кандагаре произошел на прошлой неделе во время пятничной молитвы.