Иран считает обмен заключенными гуманитарным вопросом, заявил Амир Абдоллахиян

Иранский министр иностранных дел выразил обеспокоенность в связи с террористическими действиями ДАИШ (ИГИЛ) за последние дни в Афганистане, отметив, что теракты, атака на мечеть и повторное перемещение афганских беженцев приведут к повышению ответственности ООН больше, чем раньше.

Он призвал ООН к серьезной борьбе с терроризмом в Афганистане.

Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане с участием всех афганских этнических групп наряду с продолжением отправки гумпомощи в страну.

Амир Абдоллахиян в этом разговоре заявил, что министерская встреча соседних с Афганистаном стран вскоре пройдет в Тегеране.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также назвал недавние переговоры замглавы иранского МИДа по политическим вопросам с заместителем директора Службы действий ЕС Энрике Морой конструктивными, добавив, что Иран продолжит переговоры в Брюсселе на следующей неделе. "Мы поддерживаем переговоры, которые приносят значительные результаты. Если участники ядерного соглашения вернут к выполнению своих обязательства, мы также будем возвращать к своим обязательствам", отметил иранский министр.

Он также пригласил генсека ООН посетить Иран.

Гутерриш выразил надежду на успех переговоров по ядерной программе, и поддерживает СВПД.