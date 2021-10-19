Иран считает обмен заключенными гуманитарным вопросом, заявил Амир Абдоллахиян

Иранский министр иностранных дел выразил обеспокоенность в связи с террористическими действиями ДАИШ (ИГИЛ) за последние дни в Афганистане, отметив, что теракты, атака на мечеть и повторное перемещение афганских беженцев приведут к повышению ответственности ООН больше, чем раньше.
Он призвал ООН к серьезной борьбе с терроризмом в Афганистане.
Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане с участием всех афганских этнических групп наряду с продолжением отправки гумпомощи в страну.
Амир Абдоллахиян в этом разговоре заявил, что министерская встреча соседних с Афганистаном стран вскоре пройдет в Тегеране.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана также назвал недавние переговоры замглавы иранского МИДа по политическим вопросам с заместителем директора Службы действий ЕС Энрике Морой конструктивными, добавив, что Иран продолжит переговоры в Брюсселе на следующей неделе. "Мы поддерживаем переговоры, которые приносят значительные результаты. Если участники ядерного соглашения вернут к выполнению своих обязательства, мы также будем возвращать к своим обязательствам", отметил иранский министр.
Он также пригласил генсека ООН посетить Иран.
Гутерриш выразил надежду на успех переговоров по ядерной программе, и поддерживает СВПД.
Тегеран, 19 октября, ИРНА – Иран не намерен связывать обмен заключенными с переговорами по ядерной программе, так как Исламская Республика считает этот вопрос гуманитарным. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Иранский министр иностранных дел выразил обеспокоенность в связи с террористическими действиями ДАИШ (ИГИЛ) за последние дни в Афганистане, отметив, что теракты, атака на мечеть и повторное перемещение афганских беженцев приведут к повышению ответственности ООН больше, чем раньше.
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