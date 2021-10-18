Раиси: более 70% населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

«Что касается последнего процесса вакцинации и мер правительства по предотвращению шестой волны, он сказал: «В начале правительства мы объявили, что нашим приоритетом является всеобщая вакцинация, и сегодня, спустя короткое время, мы видим более 70% вакцинации и я надеюсь перед зимой мы сделаем вторую дозу прививки», - отметил он.

«Мы пообещали людям, что первоочередной задачей будет общая вакцинация и вакцинация от коронавируса, что было сделано в значительной степени и должно продолжаться», - сказал он. – «Второй вопрос жизнеобеспечения людей - это контроль над инфляцией в обществе, и это моя ежедневная забота и беспокойство каждый час».

«Я слежу за этим вопросом ежедневно и ежечасно и постоянно слежу за ценовой ситуацией, особенно за ценами на продукты. Я разговариваю с министрами и посещаю собрания, чтобы контролировать инфляцию. Мы испытываем давление со стороны людей, малообеспеченных и обездоленных слоев населения, и я чувствую, что нахожусь за народным столом. Я надеюсь, что с нашими шагами влияние инфляции уменьшится. Конечно, инфляционные эффекты предыдущих решений уже сегодня лежат на столе людей, и наши сегодняшние решения, несомненно, повлияют на жизнь людей в будущем», - отметил он.

По поводу переговоров по ядерной программе и того, ведется ли это правительством или нет, президент сказал: «Мы следим за переговорами, но мы не будем привязывать стол и рынок к ядерной сделке. Мы никогда не выйдем из-за стола переговоров».

«Мы серьезно относимся к переговорам, ориентированным на результат, и с другой стороны должен быть знак того, что мы серьезно относимся к отмене санкций и что эти репрессивные санкции должны быть отменены. Мы сказали, что когда будет создано новое правительство, работа будет продолжаться, и теперь работа будет вестись через Министерство иностранных дел», - заявил он.

«Создав постоянное членство в Шанхае, мы наладили связи экономической инфраструктуры региона», - сказал президент об участии в международных соглашениях и использовании возможностей международных институтов на благо людей и тех, кто за них отвечает и как это осуществляется в правительстве.

«Для отношений с Шанхайскими членами необходимо активизировать различные секторы экономики, и, в частности, наш экспорт может удвоиться. На данный момент наша роль в региональной торговле не очень хороша, и мы должны изменить ситуацию», - пояснил он.

«Связь с соседними странами и регионом - наш приоритет. Сегодня страны региона проявляют серьезное желание общаться с Ираном, особенно в экономическом и коммерческом плане, и мы должны проявлять двойную активность. Однако я должен сказать экономическим активистам, что этих действий всегда недостаточно», - добавил он.