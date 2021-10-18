Иран решительно ответит на любую авантюру на всех уровнях: КСИР

Обращаясь к военным атташе дружественных иностранных государств, командующий ВВС КСИР сказал: «Конечно, в зависимости от типа вашей миссии военные подразделения повторяют эти случаи и проблемы, потому что вы полностью осведомлены о зверствах США».

«Мы верим, что страны региона могут установить мир, безопасность и дружбу в регионе с местной безопасностью и без разрешения иностранцев и недоброжелателей. Враги Ирана обвиняют нас в стремлении к власти и милитаризму, в то время как мы не хотим этого, потому что опыт показал, что нужно быть сильным, чтобы поддерживать мир и безопасность», - сказал он.

«Мы были, остаемся и будем с угнетенными в этом регионе, особенно в Палестине. В связи с этим мы продолжим путь самодостаточности и укрепления с учетом уроков, которые мы извлекли из ислама и истории», - заключил он.