Иран: США и Израиль должны быть привлечены к ответственности за свои действия в нарушение международного права

Хейдарали Балучи объяснил последнюю позицию Исламской Республики Иран в отношении региональной безопасности, кибербезопасности и системы разоружения ООН на специальном заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Иранский дипломат заявил: «Мир и стабильность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе важны для региональной и международной безопасности, и Иран представил различные планы в ответ на потребности региона».

Балучи подчеркнул, что кибернетика как общее наследие человечества должна оставаться мирной ареной, и ее безответственное использование, безусловно, вызовет небезопасность и нестабильность.

Ссылаясь на действия США по милитаризации киберпространства и кибератаки США и Израиля, он подчеркнул, что оба должны нести ответственность за свои действия. - «В таких обстоятельствах создание новой рабочей группы по безопасности и использованию информационных и коммуникационных технологий с советом всех государств-членов ООН может быть эффективным в укреплении международной безопасности».