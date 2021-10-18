Иран выразил готовность принять инвестиции в развитие возобновляемой энергетики

Алиакбар Мехрабиян сегодня на второй встрече министров энергетики в Китае на тему «Зеленое энергетическое будущее» в режиме видеоконференции, заявил: «Реальные возможности Ирана по производству возобновляемой энергии благодаря его структуре и географическому положению очень высоки, и объем производства возобновляемой энергии в Иране увеличился в последние годы».

Он сказал, что у нынешнего правительства Ирана есть четырехлетний план по увеличению 10 000 МВт возобновляемой энергии, отметив, что иранский рынок развития возобновляемой энергии полагается на высокий потенциал возобновляемых источников энергии, включая солнечную, ветровую, биомассу, геотермальную энергию, посредством возможность заключения контрактов. По его словам, долгосрочные со льготными ставками - очень привлекательный рынок для инвесторов.

«В Иране есть закон, поощряющий и защищающий иностранные инвестиции, и он предоставил инвесторам в области возобновляемых источников хорошую экономическую возможность для создания ферм, работающих на возобновляемых источниках энергии, что при необходимости может быть объяснено на более специализированных встречах», - отметил он.