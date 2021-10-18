Сборная Ирана по тхэквондо выиграла чемпионат Азии

Вчера стартовал 3-й Азиатский международный чемпионат по свободному тхэквондо среди женщин с участием 138 спортсменов тхэквондо из 6 стран: Иордании, Афганистана, Ирана, Пакистана, России и Индии в отеле Parsian Esteghlal в Тегеране и завершился.

По итогам этого периода соревнований отобранная сборная страны по тхэквондо среди женщин завоевала семь золотых, одно серебро и 931 очко на этих соревнованиях. Россия заняла второе место с одним золотом, одним серебром и 187 очками, а Индия заняла третье место с двумя бронзовыми медалями и 57 очками.