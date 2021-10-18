Багери: Совместная военная комиссия Ирана и России состоится через три месяца

Выступая в понедельник перед журналистами, Багери сообщил, что встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. «На заседании Совместной ирано-российской комиссии будет обсуждаться сотрудничество двух стран в области обороны, безопасности, образования и другие вопросы в этой области».

«В ходе сегодняшней встречи обсуждались вопросы сотрудничества между вооруженными силами России и Ирана и соглашение, которое будет подписано», - отметил он.

«На этой встрече мы рассмотрели двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности», - заключил он.