18 окт. 2021 г., 20:40
Journalist ID: 2388
News Code: 84509306
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Багери: Совместная военная комиссия Ирана и России состоится через три месяца

Багери: Совместная военная комиссия Ирана и России состоится через три месяца

Тегеран, 18 октября, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Генерал-майор Мохаммад Багери объявил, что Совместная военная комиссия Ирана и России состоится в Тегеране через три месяца.

Выступая в понедельник перед журналистами, Багери сообщил, что встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. «На заседании Совместной ирано-российской комиссии будет обсуждаться сотрудничество двух стран в области обороны, безопасности, образования и другие вопросы в этой области».

«В ходе сегодняшней встречи обсуждались вопросы сотрудничества между вооруженными силами России и Ирана и соглашение, которое будет подписано», - отметил он.

«На этой встрече мы рассмотрели двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности», - заключил он.

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