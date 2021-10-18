18 окт. 2021 г., 20:29
Journalist ID: 2388
News Code: 84509301
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Российский военный: военное сотрудничество между Ираном и Россией должно быть приоритетом

Российский военный: военное сотрудничество между Ираном и Россией должно быть приоритетом

Тегеран, 18 октября, ИРНА - Во время встречи со своим иранским коллегой генерал-майором Мохаммадом Багери начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркнул, что вопрос сотрудничества двух стран в области боевых вооружений и возможностей Ирана и России в этом отношении должен быть одним из главных приоритетов.

«Иран является близким партнером России, и отношения между двумя странами развиваются в дружественной атмосфере, основанной на давних традициях, и двусторонние переговоры продолжаются», - сказал Валерий Герасимов в начале встречи с Багери.

«На сегодняшней встрече мы обсудим широкий круг двусторонних и региональных вопросов, а также международные вопросы», - заявил он.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, постоянные контакты между двумя странами продолжаются, и я надеюсь, что сегодняшние переговоры будут полезными и дополнят развитие двусторонних отношений.

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