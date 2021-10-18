Российский военный: военное сотрудничество между Ираном и Россией должно быть приоритетом

«Иран является близким партнером России, и отношения между двумя странами развиваются в дружественной атмосфере, основанной на давних традициях, и двусторонние переговоры продолжаются», - сказал Валерий Герасимов в начале встречи с Багери.

«На сегодняшней встрече мы обсудим широкий круг двусторонних и региональных вопросов, а также международные вопросы», - заявил он.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, постоянные контакты между двумя странами продолжаются, и я надеюсь, что сегодняшние переговоры будут полезными и дополнят развитие двусторонних отношений.