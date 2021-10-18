18 окт. 2021 г., 16:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84509118
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Международная конференция «Исламское единство» начинается завтра

Международная конференция «Исламское единство» начинается завтра

Тегеран, 18 октября, ИРНА - 35-я Международная конференция по исламскому единству состоится завтра в Тегеране в присутствии президента Эбрахима Раиси.

Одновременно с началом Недели единства, 35-я Международная конференция по исламскому единству будет проведена очно и в режиме видеоконференции с участием группы исламских мыслителей из 52 стран. Официальное открытие конференции состоится завтра в 15:30 в отеле Parsian Azadi, где выступят местные и иностранные мыслители, военные и национальные официальные лица, а также послы иностранных государств.

Целью проведения Международной конференции по исламскому единству является создание единства и солидарности среди мусульман, консенсуса ученых по сближению их научных и культурных взглядов, а также обзор и представление практических решений для достижения исламского единства и формирования единства в исламском мире.

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