Международная конференция «Исламское единство» начинается завтра

Одновременно с началом Недели единства, 35-я Международная конференция по исламскому единству будет проведена очно и в режиме видеоконференции с участием группы исламских мыслителей из 52 стран. Официальное открытие конференции состоится завтра в 15:30 в отеле Parsian Azadi, где выступят местные и иностранные мыслители, военные и национальные официальные лица, а также послы иностранных государств.

Целью проведения Международной конференции по исламскому единству является создание единства и солидарности среди мусульман, консенсуса ученых по сближению их научных и культурных взглядов, а также обзор и представление практических решений для достижения исламского единства и формирования единства в исламском мире.