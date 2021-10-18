Багери: Контракт на закупку оборонно-военной техники из России будут обсуждены

Прибывший в Москву Багери в понедельник встретился с экспертами и руководителями иранских учреждений в посольстве Исламской Республики Иран в Москве, где рассказал о борьбе с терроризмом и назвал целью этой поездки изучение ситуации сотрудничества и совместных оборонных и военных отношений между двумя странами, а также последнюю ситуацию в области региональных и международных событий и борьбы с терроризмом.

«Нам нужна дорожная карта, чтобы иметь прочные отношения со странами, особенно с Россией и другими соседними странами», - сказал он. – «Эти области будут расширяться».

Касательно контрактов на закупку истребителей, учебно-тренировочных самолетов и боевых вертолетов у России, начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран сказал: «Эти контракты были заключены после отмены эмбарго на поставки оружия в Иран. Мы обсудим его реализацию во время этой поездки».