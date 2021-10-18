18 окт. 2021 г., 16:42
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News Code: 84509099
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Галибаф подчеркнул необходимость укрепления парламентских отношений между Ираном и Россией

Галибаф подчеркнул необходимость укрепления парламентских отношений между Ираном и Россией

Тегеран, 18 октября, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад Баге Галибаф в телефонном разговоре со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным подчеркнул важность укрепления парламентских связей между двумя странами.

Ссылаясь на роль Совместной парламентской высшей комиссии в достижении экономических целей и устранении возможных препятствий между двумя странами, Галибаф сказал: «парламент Ирана приветствует и поддерживает встречи Совместной экономической комиссии и Совместной парламентской высшей комиссии между двумя странами в целях поддержания и продолжения экономического и торгового сотрудничества».

В другой части своего выступления Калибаф подчеркнул роль парламентов Исламской Республики Иран и Российской Федерации в содействии и ускорении сотрудничества между правительствами двух стран в различных политических, экономических и культурных областях.

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