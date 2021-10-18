18 окт. 2021 г., 14:31
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Раиси назвал политику Ирана расширением отношений со странами Латинской Америки

Раиси назвал политику Ирана расширением отношений со странами Латинской Америки

Тегеран, 18 октября, ИРНА – Политика Исламской Республики Иран является значительным расширением связей со развивающимися странами, в том числе страны, стремящие к сохранению своей независимости против агрессивных стран. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник.

Он на встрече с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией назвал страны Латинской Америки, включая Венесуэла, приоритетом экономической дипломатии Ирана.
Глава иранского правительства подчеркнул необходимость развития отношений между Тегераном и Каракасом в разных областях. Указав на программу долгосрочного сотрудничества между двумя странами, Раиси заявил о блестящей перспективе для углубления и расширения двусторонних связей.
Раиси также выразил надежду, что визит венесуэльского президента в Тегеран в ближайшем будущем откроет новую главу в отношениях двух стран.
Феликс Пласенсия на этой встрече назвал Иран важной и влиятельной страной региона, отметив, что Венесуэла наряду с Ираном поддерживает политику многосторонности, и борется с вмешательством США.
 Министр иностранных дел Венесуэлы также выразил готовность к развитию всеобщих связей с Ираном.

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