Раиси назвал политику Ирана расширением отношений со странами Латинской Америки

Он на встрече с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией назвал страны Латинской Америки, включая Венесуэла, приоритетом экономической дипломатии Ирана.

Глава иранского правительства подчеркнул необходимость развития отношений между Тегераном и Каракасом в разных областях. Указав на программу долгосрочного сотрудничества между двумя странами, Раиси заявил о блестящей перспективе для углубления и расширения двусторонних связей.

Раиси также выразил надежду, что визит венесуэльского президента в Тегеран в ближайшем будущем откроет новую главу в отношениях двух стран.

Феликс Пласенсия на этой встрече назвал Иран важной и влиятельной страной региона, отметив, что Венесуэла наряду с Ираном поддерживает политику многосторонности, и борется с вмешательством США.

Министр иностранных дел Венесуэлы также выразил готовность к развитию всеобщих связей с Ираном.