«В ближайшие дни в Тегеране состоится 16-я Совместная экономическая комиссия Ирана и Туркменистана», - сказал посол Туркменистана в Тегеране Ахмад Гурбанов, имея в виду тесные и дружеские отношения между Тегераном и Ашхабадом.

Он сказал, что предыдущее заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана состоялось около двух лет назад, добавив, что Совместную экономическую комиссию возглавляют министр дорог и городского развития от имени Ирана и министр иностранных дел от имени Туркменистана.

Ожидается, что в этой комиссии обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области газа, электроэнергии и обмена энергоносителями, строительных материалов и железа и стали, железнодорожного транзита и грузовых дорог.