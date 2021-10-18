Иран и Венесуэла подпишут 20-летний пакт о сотрудничестве

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро в следующие месяцы посетит Иран с визитом, в ходе данного визита мы будем подписать 20-летний пакт о сотрудничестве между Тегераном и Каракасом", заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана на совместной пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией.

Он добавил, что Иран и Венесуэла подписали хорошие соглашения в областях техники, торговли, экономики, науки, технологии и энергетики в последние годы, важный часть от которых выполняется.

"Мы считаем неконструктивной политику США по венесуэльскому народу", отметил он, назвав арест венесуэльского дипломата Алекса Сааба Соединенным Штатом и его экстрадиции похищением и нарушением территориальной целостности Венесуэы.

Он также призвал частный сектор Ирана инвестировать в Венесуэлу.