Встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран пройдет в Иране: МИД

"Министерская встреча по Афганистану состоится 27 октября в Тегеране", заявил иранский дипломат на своей еженедельной пресс-конференции.

Говоря о недавних политических событиях в Ираке, Хатибзаде заявил: "Мы приветствуем проведение парламентских выборов в Ираке".

В ответ на вопрос, сменит ли Али Багери Аббаса Аракчи как переговорщик Ирана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что будет объявлен новый состав иранской команды на предстоящих переговоров с "Большой пятерки".

"Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери отправится в Брюссель в продолжении недавних переговоров, которые на прошлой неделе прошли в Тегеране", добавил он.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран призывает к полному возвращению к обязательствам ядерного соглашения, из которого вышли США и ввели жесткие и незаконные санкции против Исламской Республики. "Мы никогда не назвали никаких предварительных условий для США, так как они не являются членом СВПД", пояснил он.

Он назвал цель Ирана отменой всех санкций и получением гарантии для выполнения обязательств. "Эта цель будет реализована лишь путем прагматичных переговоров", заверил он.