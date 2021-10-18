Посол Казахстана назвал выгодным членство Ирана в ШОС

"Исламская Республика Иран был одним из первых стран, который признал независимость Казахстана после распада СССР, мы этого не забудем", заявил он в интервью ИРНА.
По его словам, Иран считается сильной страной в экономической сфере, и его членство в ШОС приносит выгоды всем странам региона.
Указав на очередное заседание лидеров стран ШОС в Казахстане на следующем месяце, Асхат заявил, что первого вице-президента Ирана также пригласили для участия в этом совещании.
"Несмотря на пандемию Covid-19 и санкции мы развиваем свои торговые отношения с Ираном", отметил казахстанский посол.
Объем торговли двух стран составил 230 млн долларов в год. "Учитывая возможности Ирана и Казахстана этот показатель считается незначительным, но обе страны планируют расширять свои торговые связи", отметил посол.
Указав на влияние односторонних санкций США на экономические связи Ирана, посол Казахстана в Тегеране заявил, что культурные, спортивные и политические отношения с Исламской Республикой все еще активно продолжаются.
Тегеран, 18 октября, ИРНА – Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) будет эффективным для региональных стран, и конструктивным в торговых отношениях. Об этом заявил посол Казахстана в Тегеране Оразбай Асхат в понедельник.
"Исламская Республика Иран был одним из первых стран, который признал независимость Казахстана после распада СССР, мы этого не забудем", заявил он в интервью ИРНА.
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