Посол Казахстана назвал выгодным членство Ирана в ШОС

"Исламская Республика Иран был одним из первых стран, который признал независимость Казахстана после распада СССР, мы этого не забудем", заявил он в интервью ИРНА.

По его словам, Иран считается сильной страной в экономической сфере, и его членство в ШОС приносит выгоды всем странам региона.

Указав на очередное заседание лидеров стран ШОС в Казахстане на следующем месяце, Асхат заявил, что первого вице-президента Ирана также пригласили для участия в этом совещании.

"Несмотря на пандемию Covid-19 и санкции мы развиваем свои торговые отношения с Ираном", отметил казахстанский посол.

Объем торговли двух стран составил 230 млн долларов в год. "Учитывая возможности Ирана и Казахстана этот показатель считается незначительным, но обе страны планируют расширять свои торговые связи", отметил посол.

Указав на влияние односторонних санкций США на экономические связи Ирана, посол Казахстана в Тегеране заявил, что культурные, спортивные и политические отношения с Исламской Республикой все еще активно продолжаются.