Снятие санкций с Ирана - первый шаг к началу ядерных переговоров: депутат

«Для возвращения к ядерной сделке Запад должен предпринять шаги, и возвращение к ядерной сделке верно для тех, кто отказался от сделки или уклонился от выполнения своих обязательств», - заявил он.

«В новых условиях именно Исламская Республика Иран должна ставить условия другой стороне. Конечно, если Евросоюз намеревается выступить посредником между Ираном и «Большой пятёркой», он должен исходить из того, что вся вина за тупик лежит на Соединенных Штатах и ​​европейской тройке», - добавил он.