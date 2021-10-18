18 окт. 2021 г., 10:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84508434
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Снятие санкций с Ирана - первый шаг к началу ядерных переговоров: депутат

Снятие санкций с Ирана - первый шаг к началу ядерных переговоров: депутат

Тегеран, 18 октября, ИРНА - Представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде назвал отмену санкций против Ирана и выполнение ядерных обязательств Соединенными Штатами и Европой первым шагом в начале переговоров.

«Для возвращения к ядерной сделке Запад должен предпринять шаги, и возвращение к ядерной сделке верно для тех, кто отказался от сделки или уклонился от выполнения своих обязательств», - заявил он.

«В новых условиях именно Исламская Республика Иран должна ставить условия другой стороне. Конечно, если Евросоюз намеревается выступить посредником между Ираном и «Большой пятёркой», он должен исходить из того, что вся вина за тупик лежит на Соединенных Штатах и ​​европейской тройке», - добавил он.

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