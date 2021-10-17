Иранские ученые создали препарат из виноградных косточек для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы

"Препарат содержит активный ингредиент экстракта виноградных косточек с высоким процентом и вещества, которые можно использовать при лечении или профилактике различных заболеваний", сказал глава Компании Пейман Хазег Джафари.

По его словам, этот препарат эффективно предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, сердечные приступы и инсульты, предотвращает различные типы рака и эффективно защищает кожу от вредных лучей.

"Хотя он полезен для снижения артериального давления, холестерина и липидов в крови, он может предотвратить хроническую венозную недостаточность, предотвратить хрупкость сосудов, предотвратить и вылечить язвы желудочно-кишечного тракта, сохраняя при этом жизнеспособность", рассказал Джафари.