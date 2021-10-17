Раиси назначил Каземи своим спецпредставителем по Афганистану

Раиси осудил теракт в шийтской мечети в афганском Кандагаре, заявив, что такие нападения совершаются для того, чтобы вызвать раскол, войну и религиозное кровопролитие в Афганистане.

Выразив соболезнования братскому народу Афганистана, он призвал исламских ученых и международные организации обратить внимание на страдания афганских братьев и сестер.

"Исламская Республика Иран считает себя на стороне Афганистана и готова оказывать помощь и в полной мере сотрудничать в целях создания прочной стабильности и безопасности для народа Афганистана", подчеркнул президент.