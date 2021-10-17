Глава генштаба ВС Ирана обсудит с Шойгу покупку российского вооружения

"Мы ведем сотрудничество с ВС РФ по многим направлениям. В последние года сотрудничество, оно только растет. Основной задачей поездки военной делегации Ирана в Москву стало, помимо обсуждения двухстороннего военного сотрудничества, проведение детальных консультаций по Афганистану, по последним событиям в этой стране и их влиянии на соседние и региональные страны", рассказал журналистам Бакери.

"Мы также обсудим соглашение о покупке вооружения после завершения периода эмбарго", отметил он.

Бакери добавил, что правительство Эбрахима Раиси имеет особый взгляд на Восток и страны Азии. "Именно в начале работы его правительства произошло начало процесса членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества", указал глава генштаба ВС Ирана.

При этом Бакери сказал, что сотрудничество между вооруженными силами Ирана и России безусловно получит дальнейшее развитие в этом направлении.