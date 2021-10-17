Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 52%

В первом полугодии этого года объем товарооборота Ирана с 15 соседними странами составил 47 млн. тонн на сумму $22.5 млрд., что в весовом выражении составило 60%, а в стоимостном выражении — 50% от общего объема торговли страны за 6 месяцев 1400 года.

"Экспорт Ирана в соседние страны в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 33% в весовом выражении, а на 41% — в стоимостном", сказал Латифи.

по его словам, крупнейшими покупателями иранских товаров за указанный период стали Ирак ($3.84 млрд), Турция ($2.3 млрд), ОАЭ ($2.2 млрд), Афганистан ($1 млрд) и Пакистан ($544 млн).