17 окт. 2021 г., 17:52
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News Code: 84507881
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Иран: любое решение йеменского кризиса должно быть без иностранного вмешательства

Иран: любое решение йеменского кризиса должно быть без иностранного вмешательства

Тегеран, 17 октября. ИРНА — Старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сказал, что любое политическое решение по урегулированию йеменского кризиса должно основываться на воле йеменского народа и быть без иностранного вмешательства.

об этом заявил Хаджи на встрече с послом Йемена в Иране Ибрагимом Мохаммадом ад-Дайлами в воскресенье.

Во время встречи, стороны обсудили обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Дипломати, в частности, подчеркнули территориальную целостность, независимость и суверенитет Йемена.

Хаджи подчеркнул необходимость решения проблем йеменского народа и снятия жестокой блокады, добавив, что это будет способствовать установлению режима прекращения огня и политическому урегулированию в Йемене.

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