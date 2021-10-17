Иран: любое решение йеменского кризиса должно быть без иностранного вмешательства

об этом заявил Хаджи на встрече с послом Йемена в Иране Ибрагимом Мохаммадом ад-Дайлами в воскресенье.

Во время встречи, стороны обсудили обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Дипломати, в частности, подчеркнули территориальную целостность, независимость и суверенитет Йемена.

Хаджи подчеркнул необходимость решения проблем йеменского народа и снятия жестокой блокады, добавив, что это будет способствовать установлению режима прекращения огня и политическому урегулированию в Йемене.