Посол Казахстана отметил возрождение отношений с Ираном

На заседании «Достижения Казахстана за 30 лет независимости» в Институте культуры ОЭС в Тегеране в воскресенье Оразбай назвал Иран одной из первых стран, признавших Казахстан и открывших свое посольство сразу после обретения независимости (в 1991 г.) в Нурсултане.

Он напомнил, что Республика Казахстан никогда не предпринимала никаких действий против Тегерана даже в самый сложный период, когда Исламская Республика Иран подвергалась несправедливым санкциям.

"Осуществляютя регулярные рейсы из Горгана в Актау, а также рейсы между Тегераном Алматы, и даже пассажиры из соседних стран используют этот рейс", указал посол, комментируя установление прямых рейсов между двумя странами.

Оразбай поздравил Иран с присоединением к Шанхайской организации сотрудничества ипригласил первого вице-президента Ирана Мохаммад Мохбера на предстоящем саммите ШОС в Казахстане. "Мы ожидаем, что первый вице-президент Исламской Республики Иран посетит Казахстан и впервые примет участие в этом важном саммите", указал он.