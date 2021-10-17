17 окт. 2021 г., 14:33
Journalist ID: 2390
News Code: 84507617
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В Иране заявили о расширении научного сотрудничества с Узбекистаном

В Иране заявили о расширении научного сотрудничества с Узбекистаном

Тегеран, 17 октября, ИРНА – Заседание совместной комиссии Ирана и Узбекистана в начале декабря пройдет в Тегеране. Об этом сообщил глава управления центральной Азии при организации по развитию торговли ИРИ Рахматолла Хормали.

Он отметил, что в ходе заседания совместной комиссии будут подписаны документы о сотрудничестве в сфере науки, технологии и таможни.
Иранский чиновник назвал Узбекистан вторым пунктом назначения Ирана среди содружественных стран в первом текущем полугодии. "Объем экспорта Ирана в Узбекистан вырос на 300%, который свидетельствует об усилиях экономических активистов ", добавил он.
"Иран стремится повысить доли экспорта Ирана в Узбекистан до 250 млн долларов до конца иранского 1400 года (20 марта 2022 года) и 400 млн долларов к 2025 году", отметил он.

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