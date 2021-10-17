В Иране заявили о расширении научного сотрудничества с Узбекистаном

Он отметил, что в ходе заседания совместной комиссии будут подписаны документы о сотрудничестве в сфере науки, технологии и таможни.

Иранский чиновник назвал Узбекистан вторым пунктом назначения Ирана среди содружественных стран в первом текущем полугодии. "Объем экспорта Ирана в Узбекистан вырос на 300%, который свидетельствует об усилиях экономических активистов ", добавил он.

"Иран стремится повысить доли экспорта Ирана в Узбекистан до 250 млн долларов до конца иранского 1400 года (20 марта 2022 года) и 400 млн долларов к 2025 году", отметил он.