Иранская флотилия причалила к порту Салала в Омане

Он назвал один из важнейших целей отправки флотилий ВМС Ирана в свободные воды обеспечением безопасности транспортных и судоходных линий Исламской Республики и поднятием флага страны на море.
Он отметил, что в последние дни в Аденском заливе иранский танкер подвергался налету пяти быстроходных лодок. Однако сопровождавший танкеры фрегат «Альборз» из состава 78-й флотилии и группы спецназа, находившиеся на борту кораблей, своевременно отреагировали на угрозу, своим огнем вынудив пиратов удалиться на безопасное расстояние, затем нападавшие покинули район.
По его словам, 77-я флотилия ВМС Ирана передает послание мира и дружбы в регионе.
Тегеран, 17 октября, ИРНА – Командующий ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани в воскресенье сообщил, что 77-я иранская военная флотилия причалила к порту Салала.
Он назвал один из важнейших целей отправки флотилий ВМС Ирана в свободные воды обеспечением безопасности транспортных и судоходных линий Исламской Республики и поднятием флага страны на море.
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