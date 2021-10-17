17 окт. 2021 г., 13:21
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News Code: 84507476
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Иранская флотилия причалила к порту Салала в Омане

Иранская флотилия причалила к порту Салала в Омане

Тегеран, 17 октября, ИРНА – Командующий ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани в воскресенье сообщил, что 77-я иранская военная флотилия причалила к порту Салала.

Он назвал один из важнейших целей отправки флотилий ВМС Ирана в свободные воды обеспечением безопасности транспортных и судоходных линий Исламской Республики и поднятием флага страны на море.
Он отметил, что в последние дни в Аденском заливе иранский танкер подвергался налету пяти быстроходных лодок. Однако сопровождавший танкеры фрегат «Альборз» из состава 78-й флотилии и группы спецназа, находившиеся на борту кораблей, своевременно отреагировали на угрозу, своим огнем вынудив пиратов удалиться на безопасное расстояние, затем нападавшие покинули район.
По его словам, 77-я флотилия ВМС Ирана передает послание мира и дружбы в регионе.

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