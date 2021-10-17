В Иране объём производства стального слитка превысил 9,9 млн тонн

За первое полугодие иранского календарного года крупные металлургические предприятия произвели 9 901 221 тонн стального слитка.

Исфаганский металлургический завод «Мобараке» с объемом производства 4,406 млн тонн занял первое место по объемама производства стального слитка в стране, металлургический завод в Хузестане с производством 1,4 млн тонн занял второе место, а Исфаханский завод «Зоб Ахан» с производством 1,131 млн тонн — третье место.

Кроме того, Национальная иранская стальная промышленная группа с ростом на 24% показала самый высокий рост производства стального слитка среди иранских металлургических предприятий.

В первом полугодии 1400 года крупным предприятиям горнодобывающей промышленности нашей страны удалось произвести 6 миллионов 768 тысяч 642 тонны различной металлопродукции.

Статистика также показывает, что за 6 месяцев Иран экспортировал 3,8 миллиона тонн стальной продукции, что что демонстрирует рост на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.