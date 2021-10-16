Амир Абдоллахиян: рост ИГИЛ и террористических группировок в Афганистане опасен

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Австрии Петер Лавенски, прибывший в Исламскую Республику Иран для проведения пятого раунда политических переговоров между двумя странами, встретился с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

На этой встрече министр иностранных дел страны назвал отношения между Исламской Республикой Иран и Австрией старыми и заявил: «Мы придаем этим отношениям большое значение».

Министр иностранных дел подчеркнул более ответственный подход Европейского союза к правам перемещенных афганцев и осудил рост ИГИЛ и террористических группировок в Афганистане, осудив террористические акты, совершенные в последние недели в Афганистане.