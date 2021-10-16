16 окт. 2021 г., 22:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84506804
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Амир Абдоллахиян: рост ИГИЛ и террористических группировок в Афганистане опасен

Амир Абдоллахиян: рост ИГИЛ и террористических группировок в Афганистане опасен

Тегеран, 16 октября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарем министерства иностранных дел Австрии осудил террористические акты в Афганистане в последние недели и назвал рост ИГИЛ и террористических группировок в этой стране опасным.

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Австрии Петер Лавенски, прибывший в Исламскую Республику Иран для проведения пятого раунда политических переговоров между двумя странами, встретился с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

На этой встрече министр иностранных дел страны назвал отношения между Исламской Республикой Иран и Австрией старыми и заявил: «Мы придаем этим отношениям большое значение».

Министр иностранных дел подчеркнул более ответственный подход Европейского союза к правам перемещенных афганцев и осудил рост ИГИЛ и террористических группировок в Афганистане, осудив террористические акты, совершенные в последние недели в Афганистане.

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