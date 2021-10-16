Замминистра иностранных дел: Европа не предпринимала действий после выхода США из ядерной сделки

Пятый раунд политических переговоров между Исламской Республикой Иран и Австрией прошел сегодня под председательством Али Багери.

Ссылаясь на долгую историю отношений, заместитель министра иностранных дел сказал, что это является ценным активом для отношений между двумя странами.

Подчеркнув приверженность страны взятым на себя обязательствам, заместитель министра иностранных дел добавил: «Европа не вышла из Соглашения после выхода США из ядерной сделки, но не предприняла эффективных и практических действий в рамках взятых на себя обязательств».