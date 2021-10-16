Атака пиратов на иранский торговый суд в Аденском заливе была отражена

В интервью адмирал Шахрам Ирани сообщил, что нападение пиратов на иранский торговый суд было отражено спецназовцами 78-го военно-морского флота в Аденском заливе.

«78-й военно-морской флот Исламской Республики Иран, состоящий из эсминца Alborz, был атакован сегодня утром - в субботу - при сопровождении двух иранских танкеров пятью пиратскими катерами, которые мы фактически называем морским терроризмом. Благодаря своевременным действиям спецназовцев этого флота и их преследующей стрельбе, атакующие лодки были вынуждены покинуть место происшествия, и их атака была отражена», - заявил он.