16 окт. 2021 г., 22:04
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News Code: 84506786
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Атака пиратов на иранский торговый суд в Аденском заливе была отражена

Атака пиратов на иранский торговый суд в Аденском заливе была отражена

Тегеран, 16 октября, ИРНА - Командующий ВМС Армии Исламской Республики Иран генерал Шахрам Ирани заявил, что сегодня утром спецназовцы 78-го флота ВМФ успешной операцией отразили нападение пиратов на иранский торговый суд в Аденском заливе.

В интервью адмирал Шахрам Ирани сообщил, что нападение пиратов на иранский торговый суд было отражено спецназовцами 78-го военно-морского флота в Аденском заливе.

«78-й военно-морской флот Исламской Республики Иран, состоящий из эсминца Alborz, был атакован сегодня утром - в субботу - при сопровождении двух иранских танкеров пятью пиратскими катерами, которые мы фактически называем морским терроризмом. Благодаря своевременным действиям спецназовцев этого флота и их преследующей стрельбе, атакующие лодки были вынуждены покинуть место происшествия, и их атака была отражена», - заявил он.

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