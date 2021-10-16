Багери: Иран и Пакистан договорились о проведении совместных военно-морских учений

В конце своего второго официального визита в Пакистан, который длился четыре дня и завершился вчера вечером в пятницу в Карачи, генерал-майор Багери сказал: «По словам Верховного лидера Ирана, с точки зрения протяженных границ между двумя странами и интересов между двумя странами, Пакистан занимает особое место в глазах Исламской Республики Иран».

«На недавних и предыдущих встречах мы пришли к соглашению о необходимости обеспечения большей безопасности общих границ, и, к счастью, в последние годы оба соседа приложили значительные усилия для создания пограничных барьеров, контроля над торговлей и незаконным оборотом наркотиков. Торговля людьми и противодействие другим небезопасным факторам имели место на границах, и сегодня, к счастью, общая граница между двумя странами намного безопаснее, чем в прошлом, и становится одной из идеальных границ Ирана», - отметил он.