16 окт. 2021 г., 15:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84506433
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Багери: Иран и Пакистан договорились о проведении совместных военно-морских учений

Багери: Иран и Пакистан договорились о проведении совместных военно-морских учений

Тегеран, 16 октября, ИРНА - Выразив уверенность в результатах своего визита в Пакистан и подчеркнув наличие точек соприкосновения между двумя соседями по различным вопросам, начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери сказал, что помимо расширения сотрудничества разведки в борьбе с терроризмом, две страны договорились в будущем проводить совместные военно-морские учения.

В конце своего второго официального визита в Пакистан, который длился четыре дня и завершился вчера вечером в пятницу в Карачи, генерал-майор Багери сказал: «По словам Верховного лидера Ирана, с точки зрения протяженных границ между двумя странами и интересов между двумя странами, Пакистан занимает особое место в глазах Исламской Республики Иран».

«На недавних и предыдущих встречах мы пришли к соглашению о необходимости обеспечения большей безопасности общих границ, и, к счастью, в последние годы оба соседа приложили значительные усилия для создания пограничных барьеров, контроля над торговлей и незаконным оборотом наркотиков. Торговля людьми и противодействие другим небезопасным факторам имели место на границах, и сегодня, к счастью, общая граница между двумя странами намного безопаснее, чем в прошлом, и становится одной из идеальных границ Ирана», - отметил он.

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