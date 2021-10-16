16 окт. 2021 г., 09:24
Journalist ID: 2388
News Code: 84505747
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Объем экспорта стали из Ирана в первой половине этого года вырос на 48%

Объем экспорта стали из Ирана в первой половине этого года вырос на 48%

Тегеран, 16 октября, ИРНА - Крупнейшим сталелитейным компаниям страны удалось зафиксировать рост на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспортировав 3 811 617 тонн стали с начала этого года до конца сентября.

Данные о производительности крупнейших сталелитейных компаний в 6 месяцев этого года подтверждают результаты, которые были достигнуты за счет экспорта различной стальной продукции, такой как блюм, заготовка, сляб, профили из сплавов, арматура, губчатое железо и горячие брикеты.

Статистические данные внешней торговли за первые пять месяцев этого года показывают экспорт продукции горнодобывающего сектора и горнодобывающей промышленности на 5 млрд 88 млн. долларов. Статистика показывает рост на 126% по сравнению с прошлым годом.

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