Объем экспорта стали из Ирана в первой половине этого года вырос на 48%

Данные о производительности крупнейших сталелитейных компаний в 6 месяцев этого года подтверждают результаты, которые были достигнуты за счет экспорта различной стальной продукции, такой как блюм, заготовка, сляб, профили из сплавов, арматура, губчатое железо и горячие брикеты.

Статистические данные внешней торговли за первые пять месяцев этого года показывают экспорт продукции горнодобывающего сектора и горнодобывающей промышленности на 5 млрд 88 млн. долларов. Статистика показывает рост на 126% по сравнению с прошлым годом.