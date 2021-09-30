Иран не терпит присутствия и действий сионистского режима против своей национальной безопасности

Хосейн Амир Абдоллахиян, получая копию верительных грамот нового посла Азербайджанской Республики в Иране, пожелал послу успехов во время его миссии в Тегеране и подчеркнул важность двусторонних отношений в рамках добрососедства.

Амир Абдоллахиян считал проведение странами военных учений на своей территории в рамках национального суверенитета и, говоря о передвижениях сионистского режима вдоль общих границ страны, и заявил: «Исламская Республика Иран не терпит присутствия и действий Сионистский режим против национальной безопасности. И в этом отношении он предпринимает все необходимые действия».