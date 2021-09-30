30 сент. 2021 г., 21:41
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News Code: 84489450
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Иран не терпит присутствия и действий сионистского режима против своей национальной безопасности

Иран не терпит присутствия и действий сионистского режима против своей национальной безопасности

Тегеран, 30 сентября, ИРНА - Ссылаясь на передвижения сионистского режима вдоль границ Ирана, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, Исламская Республика Иран не терпит присутствия и действий сионистского режима против своей национальной безопасности и будет принимать любые необходимые меры в этом отношении.

Хосейн Амир Абдоллахиян, получая копию верительных грамот нового посла Азербайджанской Республики в Иране, пожелал послу успехов во время его миссии в Тегеране и подчеркнул важность двусторонних отношений в рамках добрососедства.

Амир Абдоллахиян считал проведение странами военных учений на своей территории в рамках национального суверенитета и, говоря о передвижениях сионистского режима вдоль общих границ страны, и заявил: «Исламская Республика Иран не терпит присутствия и действий Сионистский режим против национальной безопасности. И в этом отношении он предпринимает все необходимые действия».

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