Хатибзаде: Иран не приемлет ничего, кроме СВПД

Саид Хатибзаде, который побывал в Париже в рамках Всемирной конференции «Нормандия ради мира», дал эксклюзивное интервью французской газете Le Monde о недавнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН и перспективах ядерных переговоров, а также о том, что министр иностранных дел Ирана находится в Нью-Йорке. Объявив, что переговоры скоро возобновятся, он сказал: «То, что министр иностранных дел Ирана объявил в Нью-Йорке, - это то, что было сказано и услышано с тех пор, как новое правительство пришло к власти».

«Этот ответ состоит из двух компонентов. Один из них заключается в том, что Иран определенно рассматривает, как продолжить переговоры, что достигло этой стадии ответа. Это означает, что переговоры обязательно состоятся, а вторая часть ответа заключается в тщательном рассмотрении переговоров с новым правительством, чтобы прояснить его детали», - отметил он.

«Происходит то, что шесть раундов венских переговоров, несмотря на четкую повестку дня, не завершены. Необходима патология, и необходимо исследовать моменты, которые серьезно ожидаются и не выполняются другой стороной», - заявил он.

«Следует отметить, что Иран сократил свои обязательства по СВПД, но остался полностью в рамках ядерной сделки. Речь идет не о нарушении обязательств по СВПД, а о сокращении обязательств, и действия, предпринимаемые Ираном в этом контексте, полностью обратимы», - добавил он.