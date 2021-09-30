30 сент. 2021 г., 12:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84489006
0 Persons

Послы четырех стран вручили Амиру Абдоллахияну копии верительных грамот

Послы четырех стран вручили Амиру Абдоллахияну копии верительных грамот

Тегеран, 30 сентября, ИРНА - Новые послы Кыргызской Республики, Бельгии, Финляндии и Азербайджанской Республики встретились с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и вручили копии верительных грамот ему.

Новый посол Кыргызской Республики в стране Турдакун Седиков встретился с Хосейном Амиром Абдоллахияном в начале его миссии в Исламской Республике Иран сегодня и вручил копии своих верительных грамот.

Также новый посол Королевства Бельгия в Исламской Республике Иран Джан Марко Риццо встретился сегодня с главой МИД Ирана и вручил копии верительных грамот.

Новый посол Финляндии и, новый посол Азербайджанской Республики Али Ализаде, были среди других послов, которые встретились сегодня с министром иностранных дел страны и вручили копии своих верительных грамот.

Your Comment

You are replying to: .
captcha