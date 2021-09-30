Послы четырех стран вручили Амиру Абдоллахияну копии верительных грамот

Новый посол Кыргызской Республики в стране Турдакун Седиков встретился с Хосейном Амиром Абдоллахияном в начале его миссии в Исламской Республике Иран сегодня и вручил копии своих верительных грамот.

Также новый посол Королевства Бельгия в Исламской Республике Иран Джан Марко Риццо встретился сегодня с главой МИД Ирана и вручил копии верительных грамот.

Новый посол Финляндии и, новый посол Азербайджанской Республики Али Ализаде, были среди других послов, которые встретились сегодня с министром иностранных дел страны и вручили копии своих верительных грамот.