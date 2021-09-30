30 сент. 2021 г., 09:07
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News Code: 84488747
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Будет создаваться общий ремесленный рынок стран-членов ОЭС в Альборзе

Будет создаваться общий ремесленный рынок стран-членов ОЭС в Альборзе

Тегеран, 30 сентября, ИРНА - Генеральный директор Альборзского наследия, культуры, туризма и ремесел Ферейдун Мохаммади объявил о создании совместного рынка ремесленных изделий и сувениров стран-членов ОЭС в центре провинции Альборз и в городе Карадж.

«Проживание различных этнических групп в провинции создало коллекцию традиционных иранских ремесел и искусств в этой провинции, и это обусловило необходимость создания общего рынка в качестве постоянной выставки продуктов с целью ознакомления с обычаями и традициями стран в сотрудничестве с ОЭС», - заявил он.

По его словам, соответственно, во время совместных встреч будут проведены необходимые консультации с Генеральным секретарем ОЭС и его заместителями, и вскоре будет постоянное местонахождение большого постоянного рынка ремесел и традиционных искусств с присутствием стран-членов, таких как Грузия, Таджикистан, Будут запущены Пакистан, Турция и другие члены.

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