Будет создаваться общий ремесленный рынок стран-членов ОЭС в Альборзе

«Проживание различных этнических групп в провинции создало коллекцию традиционных иранских ремесел и искусств в этой провинции, и это обусловило необходимость создания общего рынка в качестве постоянной выставки продуктов с целью ознакомления с обычаями и традициями стран в сотрудничестве с ОЭС», - заявил он.

По его словам, соответственно, во время совместных встреч будут проведены необходимые консультации с Генеральным секретарем ОЭС и его заместителями, и вскоре будет постоянное местонахождение большого постоянного рынка ремесел и традиционных искусств с присутствием стран-членов, таких как Грузия, Таджикистан, Будут запущены Пакистан, Турция и другие члены.