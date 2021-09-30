30 сент. 2021 г., 09:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84488743
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Посол Ирана в Армении встретился с вице-премьером страны

Посол Ирана в Армении встретился с вице-премьером страны

Тегеран, 30 сентября, ИРНА - В среду полномочный посол Исламской Республики Иран в Армении Аббас Бадахшан встретился с вице-премьером Армении Сореном Папикяном.

В ходе встречи заместитель премьер-министра Армении назвал укрепление отношений с Ираном имеющим стратегическим характером для Армении и высоко оценил усилия иранской стороны по укреплению отношений между двумя странами, подчеркнув позицию Ирана по поддержанию стабильности и мира в область.

Аббас Бадахшан поздравил Папикяна с его новой обязанностью и напомнил ему о его ценной роли в расширении отношений между двумя странами во время его пребывания на посту министра регионального управления и инфраструктуры, и выразил надежду, что во время его пребывания на посту заместителя премьер-министра по сотрудничеству между новыми правительствами двух стран отношения будут расширяться и дальше.

Стороны также обсудили крупномасштабное строительство дороги Каджаран-Сисиан, тендер на которую планируется в ближайшее время, а также другие участки трассы север-юг в Армении, и обсудили возможные пути участия иранских компаний в этих проектах.

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