Посол Ирана в Армении встретился с вице-премьером страны

В ходе встречи заместитель премьер-министра Армении назвал укрепление отношений с Ираном имеющим стратегическим характером для Армении и высоко оценил усилия иранской стороны по укреплению отношений между двумя странами, подчеркнув позицию Ирана по поддержанию стабильности и мира в область.

Аббас Бадахшан поздравил Папикяна с его новой обязанностью и напомнил ему о его ценной роли в расширении отношений между двумя странами во время его пребывания на посту министра регионального управления и инфраструктуры, и выразил надежду, что во время его пребывания на посту заместителя премьер-министра по сотрудничеству между новыми правительствами двух стран отношения будут расширяться и дальше.

Стороны также обсудили крупномасштабное строительство дороги Каджаран-Сисиан, тендер на которую планируется в ближайшее время, а также другие участки трассы север-юг в Армении, и обсудили возможные пути участия иранских компаний в этих проектах.