Иран готов продлить контракт на экспорт газа в Ирак

"Наши отношения с Ираком являются стратегическими, и помимо экономических отношений, у нас есть глубокие культурные и религиозные отношения, которые очень важны, поэтому чем больше будет наше сотрудничество, особенно в области энергетики, тем глубже и объективнее будут эти отношения", заявил Чегини на встрече с высокопоставленными чиновниками из министерства электроэнергии Ирака.

Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи на встрече с министром энергетики Ирака объявил, что переговоры с различными сторонами по увеличению экспорта и торговли газом являются одними из приоритетов правительства 13-го созыва.