29 сент. 2021 г., 19:05
Journalist ID: 2177
News Code: 84488438
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Иран готов продлить контракт на экспорт газа в Ирак

Иран готов продлить контракт на экспорт газа в Ирак

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Замминистра нефти Ирана Маджид Чегини заявил в среду о готовности иранской стороны продлить контракт на экспорт газа в Ирак.

"Наши отношения с Ираком являются стратегическими, и помимо экономических отношений, у нас есть глубокие культурные и религиозные отношения, которые очень важны, поэтому чем больше будет наше сотрудничество, особенно в области энергетики, тем глубже и объективнее будут эти отношения", заявил Чегини на встрече с высокопоставленными чиновниками из министерства электроэнергии Ирака.

Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи на встрече с министром энергетики Ирака объявил, что переговоры с различными сторонами по увеличению экспорта и торговли газом являются одними из приоритетов правительства 13-го созыва.

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